Pará registra aumento de 26% nos atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito

Foto: Reprodução | Entre as principais causas estão as colisões, seguidas pelos acidentes com motos e atropelamentos.

O número de atendimentos a pessoas envolvidas em acidentes de trânsito no Pará aumentou 26% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, e foram divulgados nesta quarta-feira (18).

De acordo com informações do hospital, que é referência no atendimento a queimados e vítimas de traumas no Norte do Brasil, de janeiro a novembro deste ano, a unidade atendeu 6.779 pacientes.

Entre as principais causas estão as colisões, seguidas pelos acidentes com motos e atropelamentos.

“Um único acidente pode ocasionar traumas graves para diversas pessoas, considerando que um único carro pode transportar até cinco pessoas. Importante mencionar a necessidade do uso de capacete para motociclistas, isso, em hipótese alguma, pode ser negligenciado”, comenta o médico e diretor técnico do Hospital Metropolitano, Augusto Passanezi.

O perfil dos pacientes internados devido a acidentes de trânsito é predominantemente composto por homens jovens, com idades entre 20 e 39 anos.

“Esse período é o que marca a fase produtiva da vida e, em muitos casos, essas pessoas são responsáveis pelo sustento da família e o tempo dedicado ao tratamento pode comprometer isso”, destaca o médico.

Dados divulgados em 2023, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostram que a taxa de mortalidade no trânsito brasileiro aumentou 2,3%, com mais de 390 mil óbitos em acidentes com meios de transporte terrestres. As mortes de motociclistas dobraram na última década, representando 30% dos casos fatais registrados em 2023.

Entre os principais fatores que contribuem para esses acidentes, o estudo aponta a imprudência, o excesso de velocidade e o uso de álcool.

Com a chegada das festas de final de ano, período que registra maior fluxo de pessoas e veículos nas vias, o hospital alerta para a necessidade da prevenção.

Para coibir infrações por imprudência, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), compartilha campanhas educativas e ações de fiscalização para conscientizar os motoristas sobre os perigos de práticas irregulares.

De acordo com levantamento realizado, em 2023 o Pará registrou 1.947 infrações a condutores flagrados falando ao celular enquanto dirigiam, em 2022 foram 3.621 autuações e, até o mês de setembro de 2024, foram contabilizadas 1.201 multas, o que indica queda em relação ao ano anterior.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/15:42:32

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...