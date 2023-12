Pará tem mais de 2 mil vagas abertas em concursos; veja lista completa

Diversos órgãos públicos estão com inscrições abertas para aqueles que almejam uma carreira no serviço público. Com 11 concursos e Processos Seletivos em andamento, o estado oferece um leque de oportunidades, somando mais de 2 mil vagas para uma variedade de cargos, atendendo profissionais de diferentes níveis de escolaridade.

As cidades de Belém, Belterra, Breves, Cametá, Portel, Tucuruí e Santarém possuem oportunidades de atuação para os candidatos. Um dos principais pontos destes certames é a remuneração oferecida, que em alguns casos chega a R$ 10.481,64, como é o caso da Universidade Federal do Pará (UFPA), para o cargo de professor da carreira do magistério superior.

Para aqueles que desejam participar, é importante estar atento aos prazos estabelecidos para cada um. As inscrições possuem datas variadas, e é fundamental realizar o cadastro dentro do período estipulado para cada concurso. Além disso, a leitura cuidadosa do edital de cada certame é essencial para compreender todos os requisitos e etapas do processo de seleção.

CERTAMES COM VAGAS ABERTAS

CONFIRA

l Prefeitura de Santarém

Total de vagas: 1.457

Escolaridade: ensino fundamental, médio, técnico e superior

Faixa de salário: R$ 1.320,00 (inicial)

Inscrições: institutovicentenelson.com.br

Período: até 7 de dezembro de 2023

Taxa: varia de R$ 70,00, R$ 80,00 ou R$ 100,00

Prefeitura Municipal de Belterra

Total de vagas: 172

Escolaridade: ensino fundamental, médio e superior

Faixa de salário: R$ 1.320,00 (inicial)

Inscrições: www.consulpam.com.br

Período: até 5 de dezembro de 2023

Taxa: de R$ 30,00 a R$ 41,00.

Prefeitura de Breves

Total de vagas: 50

Escolaridade: ensino médio

Faixa de salário: R$ 1.320,00 (inicial)

Inscrições: portalfadesp.org.br

Período: até 21 de dezembro de 2023

Taxa: R$ 90,00

Prefeitura de Cametá – Guarda Municipal

Total de vagas: 35

Escolaridade: ensino médio

Faixa de salário: R$ 1.320,00 (inicial)

Inscrições: www.fundacaocetap.com.br

Período: até 8 de janeiro de 2024

Taxa: R$ 80,00

Prefeitura de Cametá – Agente de trânsito

Total de vagas: 9

Escolaridade: ensino médio

Faixa de salário: R$ 1.396,06

Inscrições: www.cetapnet.com.br/

Período: até 7 de janeiro de 2024

Taxa: R$ 100,00

Prefeitura de Portel

Total de vagas: 40

Escolaridade: ensino médio

Faixa de salário: R$ 1.553,67

Inscrições: agata.selecao.net.br/informacoes/68/

Período: até 20 de dezembro de 2023

Taxa: R$ 95,00

Prefeitura de Tucuruí

Total de vagas: 304

Escolaridade: ensino fundamental, médio, técnico e superior

Faixa de salário: até R$ 8.000

Inscrições: agata.selecao.net.br/informacoes/68/

Período: até 27 de dezembro de 2023

Taxa: entre R$ 52,00 a R$ 66,00

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Total de Vagas: 10 – Professor do Magistério Superior

Escolaridade: ensino superior

Faixa de Salário: R$ 10.481,64

Inscrições: ceps.ufpa.br/

Período: até 8 de dezembro de 2023

Taxa: R$ 180,00

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Total de Vagas: 4

Escolaridade: ensino fundamental completo

Faixa de Salário: não informado

Inscrições: ICMBio Breves, travessa Trinta de Novembro, nº 2736, Bairro Cidade Nova, das 9h às 12h e das 14h30 às 17h.

Período: até 8 de dezembro de 2023

Taxa: sem taxa

Comando do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil

Total de Vagas: 16

Escolaridade: ensino superior

Faixa de Salário: não informado

Inscrições: www.marinha.mil.br/com4dn/

Período: até 7 de dezembro de 2023

Taxa: R$ 140,00

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Total de Vagas: 8 – Professor substituto

Escolaridade: ensino superior

Faixa de Salário: entre R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02

Inscrições: ceps.ufpa.br/

Período: até 8 de dezembro de 2023

Taxa: R$ 80,00

Fonte: Por César Tralli, GloboNews e TV Globo / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/12/2023/13:10:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...