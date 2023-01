Governador do Pará anuncia Belém como candidata à sede da COP-30;Vídeo

Helder Barbalho diz que Belém será a cidade do país candidata à sede da COP-30

Segundo o governador do Pará, o Itamaraty já encaminhou a formalização do interesse do Brasil em sediar a Conferência do Clima em 2025.

Com apoio do Presidente Lula, Helder divulgou nas redes sociais a confirmação que Belém será a cidade do país candidata à sede da COP-30.

O presidente @lulaoficial escolheu Belém para sediar a COP 30, em 2025, caso o Brasil seja a sede da Conferência das Nações Unidas para o Clima. Nós estaremos de portas abertas para discutir sobre a Amazônia e o Clima. pic.twitter.com/yfyy6mRSRr — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 11, 2023

