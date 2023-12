Crime da Linha Gaúcha- Dois acusados pelas mortes do Casal Orli Cardoso e Ana Paula irão a júri popular em Novo Progresso

Crime da Linha Gaúcha – Dois réus vão a Júri em janeiro por crimes contra a vida – (foto:Reprodução)

O crime bárbaro que chocou moradores, fez dois anos em, 12 de outubro de 2023, para a justiça o caso está esclarecido e os principais acusados estão presos.

O crime foi cometido por volta das 02h00 do dia 13 de outubro de 2021, na residência do casal que retornava da tradicional festa realizada todos os anos no dia 12 de outubro na comunidade. Orli Cardoso de 47 anos e Ana Paula Mendes de 25 anos foram mortos a tiros na frente dos filhos de 4 e 6 anos, dentro da residência na comunidade de Linha Gaúcha em Novo Progresso.

Dois dos cinco réus no processo sobre o assassinato do casal Orli Cardoso de 47 anos e Ana Paula Mendes, de 25 anos irão a júri popular.

A decisão é Dr.ª Soraya Muniz Calixto de Oliveira, Meritíssima Juíza de Direito da Comarca de Novo Progresso, que acatou a denúncia do Ministério Público. Atualmente, são cinco os acusados que estão presos. Segundo a última decisão, a justiça determinou que as prisões preventivas sejam mantidas.

Eles se tornaram réus pelos crimes de duplo homicídio qualificado.

De acordo com a decisão, “indícios de autoria [dos crimes] são encontrados na ação”. Além disso, para à polícia,o crime esta esclarecido e os réus “Luiz Henrique Martininelli e Rael Sandis de Salles” (pistoleiros contratados) confessaram e deram detalhes do crime”. Ainda segundo o documento, os dois réus teriam, também, confessado à Justiça “a prática criminosa”. O júri será realizado em Novo Progresso, no dia 31 de janeiro de 2024, às 08h00min,nas dependências da Câmara Municipal.

No entanto as duas mulheres Josélia Cardoso (irmã da vítima/ ORLI) e Vanessa Machado ( prima do casal ), durante audiências, eles teriam permanecido calados. Por esse fator e por ação de recurso as duas acusadas de ter contratado os pistoleiros e arquitetado o crime , ainda não tem data do júri marcada, continuam presa até o final do recurso.

Outro Preso

Eleandro Marcos Biazzoto tinha mandado de prisão em aberto por participar do homicídio do casal assassinado na Linha Gaúcha em outubro de 2021. Eleandro foi preso na cidade de Novo Mundo no Mato Grosso.

Durante investigação foi identificado que o “Eleandro Marcos Biazzoto deu total suporte logístico com veiculo de aplicativo, ele é suspeito de ajudar a arquitetar o crime, e receberia uma quantia em dinheiro por isso. E após o crime ele foi até as proximidades da comunidade Santa Júlia (distante 35 km de Novo Progresso) dar apoio aos envolvidos.

O Criminoso foi preso por volta das 15h00min desta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021, após uma ação conjunta das polícia civil de novo progresso, castelo de sonhos, Guarantã do Norte-MT e Novo mundo-MT. Eleandro teve pedido de libertada negada pela justiça e entrou com recurso, aguarda julgamento.

Investigação

Conforme a investigação da polícia, às duas mulheres (Irmã e Prima) são suspeitas de terem contratado os pistoleiros Rael Sales (usava nome de Jhonata) e Luiz Henrique Martininelli (Luizão ) para assassinar mulher Ana Paula esposa de Orli Cardoso. Josélia Cardoso e irmã da vítima (ORLI) e teria problemas de picuinhas com a cunhada Ana Paula -acabou matando os dois. Vanessa Machado é prima do casal é acusada de ter intermediado a contratação dos pistoleiros que assassinaram o casal Ana Paula e Orli Cardoso. A polícia rastreou de onde saiu o dinheiro (R$50 mil) para pagar os assassinos! Mensagens em celulares apreendidos foram investigadas.

Ainda conforme a investigação, Vanessa teria levado os pistoleiros na festa da comunidade que aconteceu no dia 12 de outubro, antes do crime, para conhecer os alvos a ser executado.

No dia 22 de novembro de 2022, a Polícia Civil prendeu Rael Sales, apontado pelos investigadores como o autor dos disparos que matou as vítimas. O mandado de prisão contra os suspeitos foi expedido pela Vara Criminal de Novo Progresso.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/12/2023/109:45:44

