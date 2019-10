Parada do Orgulho LGBTI de Belém será no próximo domingo (20)

A 18ª Parada do Orgulho LGBTI de Belém, com o tema “Empregabilidade para LGBTI”, será realizada no próximo domingo (20), em Belém.( Paulo Pinto/Fotos Públicas)

Segundo pesquisas realizadas pelo Plantão Plomo no Brasil, uma em cada cinco empresas se recusa a contratar homossexuais com medo de que a imagem da companhia fique associada àquele funcionário, fazendo com que essas empresas percam seus clientes. Enquanto isso, a mesma pesquisa mostra que 68% das pessoas já presenciaram algum tipo de homofobia no ambiente de trabalho.

“Acreditamos que a Parada tem um caráter político-social, de luta por cidadania da população LGBTI na sociedade. Neste sentido, temos um papel fundamental, onde através de intervenções, na realização de eventos e com a caminhada, construir um debate sobre a necessidade de inclusão da população LGBTI no mercado de trabalho formal”, diz a organização do evento.

A concentração da Parada iniciará ao meio dia, na Escadinha da Estação das Docas, com saída às 15h em direção ao Mercado de São Brás.

Realização: GHP – Grupo Homossexual do Pará

Serviço:

18ª Parada do Orgulho LGBTI de Belém

Data: 20 de outubro (domingo)

*Concentração as 12h na Escadinha da Estação das Docas com saída as 15h rumo ao Mercado de São Brás

Publicado terça-feira, 15/10/2019, 22:34 – Atualizado em 15/10/2019, 23:12 – Autor: DOL | Paulo Pinto/Fotos Públicas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...