Paraense terá réveillon com pouca chuva, diz Inmet

Virada do ano será sem chuva na Grande Belém e nordeste do estado, de acordo com a previsão do Instituto.

Nos últimos momentos de 2023 e no começo de 2024, o paraense vai ter um cenário de pouca chuva, de acordo com a previsão do Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sede em Belém (PA). Como informa nesta quarta-feira (27), o meteorologista José Raimundo Souza, do Inmet, na Região Metropolitana de Belém e na região litorânea/nordeste do estado, não deverá chover na hora da virada de ano, ou seja, entre 21h do dia 31 de dezembro até 1h do dia 1º de janeiro de 2024. Já na madrugada, poderá ocorrer chuva. As chuvas nessas duas regiões serão observadas no final da tarde ou começo da noite.

Nas regiões oeste, sudoeste, sul e sudeste do Estado, estão previstas chuvas fortes, inclusive, na forma de tempestade, e poderá chover na virada de ano, mas em áreas isoladas. “Nesse período, o Pará não deverá ter chuvas de longa duração durante o dia e à noite”, observa José Raimundo Souza.Esse cenário no Pará resulta da ocorrência de dois fenômenos: a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), ou seja, uma faixa de nuvens de chuva, e o vórtice ciclônico do nordeste, que corresponde à circulação de altos níveis da atmosfera, contribuindo para a formação de nuvens de chuva. Esses fenômenos acabam gerando tempo instável no período da chegada do Ano Novo.

TemperaturaA Grande Belém deverá registrar alta temperatura no primeiro dia de 2024. Contudo, nada como verificado no Dia de Natal. Segundo o Inmet, na Região Metropolitana de Belém, a temperatura máxima deverá ser de 32,5ºC a 34ºC, e a mínima, de 22,5°C a 24ºC. “A temperatura no estado como um todo não será de extremos, ou seja, nada de calor extremo. A temperatura deverá se situar entre 31ºC a 35°C”, destaca José Raimundo.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/12/2023/21:10:33

