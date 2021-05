Homem tenta fazer “gato” e morre eletrocutado em poste, no sul do Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quando os bombeiros chegaram ao local constataram que a vítima sofreu uma descarga elétrica tentando realizar uma ligação clandestina no sistema de eletrificação do poste. Os militares realizaram um cuidadoso procedimento de remoção do cadáver.

De acordo com a corporação, a vítima foi identificada como Sandro Gomes Pinho, de 36 anos, e era morador da área, na região de Guarantã, distante cerca de 5 km da sede do município, localizado a 25 km de Redenção.

(Foto:Reprodução) – O Corpo de Bombeiros de Redenção foi acionada nesta segunda-feira (10) para resgatar o corpo de um homem que foi eletrocutado e ficou pendurado em um poste numa área rural de Pau D’arco, município do sul do Pará.

