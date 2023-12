Homem dado como morto aparece vivo após velório em Castanhal

Um fato inusitado aconteceu na Agrovila Castelo Branco, zona rural da cidade de Castanhal, região do nordeste paraense, onde pessoas velaram um corpo de outra pessoa por engano.

De acordo com o que foi apurado pela reportagem do Diário, um homem identificado como Antônio Rodrigues de Sousa, mais conhecido como “Pontaria”, de 64 anos (morador de Castelo Branco) desapareceu no último final de semana.

Familiares receberam informações de que “Pontaria” teria morrido vítima de um acidente de trânsito e que seu corpo estava no Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal.

Um dos irmãos foi até o IML e reconheceu o corpo como sendo de Antônio, o “Pontaria”. Durante o velório, outro irmão achou o corpo diferente e descobriu que não era de Antônio. Após a confirmação, familiares foram até o IML devolver o corpo e descobriram que era de outro homem que havia morrido vítima de um acidente de trânsito ocorrido no município de Tomé-Açu.

Para o alívio da família de Antônio, foi descoberto ainda que ele estava em Ananindeua, região metropolitana de Belém. “Eu estava passeando e achavam que eu estava era morto”, disse Antônio em tom de brincadeira. Antônio havia saido de casa sem avisar para onde ia.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/12/2023/21:06:21

