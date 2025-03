Paraense, Werley Capanema valoriza campanha do União Suzano e projeta sequência da carreira

Foto: Vitor Tribiani/Divulgação | Presente em 100% dos jogos do União Suzano na Série A-3, Werley Capanema valoriza objetivo alcançado e projeta a sequência da carreira

Aos 25 anos, o lateral-esquerdo Werley Capanema viveu uma experiência nova na largada deste ano. Paraense, ele teve a oportunidade de pela primeira vez atuar no futebol paulista e o cartão de visita foi para lá de positivo. Afinal, Werley Capanema atuou em todas as 15 partidas do União Suzano no Campeonato Paulista da Série A-3.

Com passagens por clubes do Pará, Minas Gerais e Amazonas, Werley Capanema valorizou a primeira chance em São Paulo. “Sem dúvida, o sentimento que carrego é o de dever cumprido. Atuei em todas as partidas, marquei um gol, dei assistência e fui eleito cinco vezes o melhor lateral-esquerdo da rodada. Foi uma passagem bastante positiva”, declarou o lateral-esquerdo.

O União Suzano terminou a primeira fase da Série A-3 em 10º lugar. Até a última rodada, o clube disputou uma vaga nas quartas de final. De acordo com Werley Capanema a grande meta foi conquistada. “Internamente comentava-se que o principal objetivo era o de permanência. O que acontecesse depois já seria lucro. Brigamos até a última rodada pela classificação e creio que se tivéssemos sido mais competentes nas partidas fora de casa, poderíamos ter classificado para a segunda fase”, opinou o camisa 6.

Livre no mercado após a passagem de destaque no União Suzano, Werley Capanema espera em breve definir o seu futuro. “Já tive algumas sondagens, inclusive para uma renovação com o União Suzano visando 2026. Agora é estudar o melhor projeto e dar prosseguimento a minha carreira. Com certeza não faltará foco no meu próximo desafio”, finalizou.

Fonte: AV Assessoria e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/10:16:46

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...