Paragominas, no Pará, surge como polo de desenvolvimento agropecuário sustentável no Brasil

Município ocupa a 61ª posição entre as 100 cidades mais ricas do país.

Nas últimas décadas, o município de Paragominas, localizado no sudeste do Pará, transformou-se em um protagonista no cenário produtivo, consolidando-se como uma das cidades mais prósperas do Brasil no agronegócio. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que Paragominas ocupa a 61ª posição entre as 100 cidades mais ricas do país.

O estudo destaca que o município é líder na região Norte, superando os R$ 2 bilhões em valor produzido no ano de 2022. Essa ascensão é atribuída ao sólido potencial agrícola e pecuário de Paragominas, que se tornou um exemplo nacional de desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade e inovação tecnológica.

O suporte decisivo do governo estadual tem sido crucial para impulsionar esse potencial nos últimos anos, com investimentos em programas de incentivo, principalmente através da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará). A agência desempenha um papel essencial na formulação de políticas públicas que atendem a produtores rurais de diferentes escalas, contribuindo para o crescimento do agronegócio no estado e garantindo a qualidade dos produtos agropecuários.

Município é reconhecido como o maior produtor de grãos do Pará

Paragominas, que já foi predominantemente voltada para atividades madeireiras, agora é reconhecida como o maior produtor de grãos do Pará. Com 255 unidades produtivas de soja cadastradas, uma área plantada superior a 600 mil hectares e uma produção próxima de 600 mil toneladas, o município representa cerca de 24% da produção estadual de soja, ocupando atualmente a 13ª posição na produção nacional desse grão.

Produtores locais, como Edival Akito Matsuzaki da Fazenda Matsuzaki, destacam o apoio crucial do governo do Estado, especialmente da Adepará. Além de fiscalizar, a agência orienta sobre o uso adequado de defensivos agrícolas, descarte correto de embalagens e práticas que preservam o meio ambiente.

A Adepará, com três períodos de Vazio Sanitário da Soja, desempenha um papel preventivo crucial, proibindo o cultivo da soja durante esses períodos para evitar a proliferação de pragas. O objetivo é proteger as plantações do fungo Phakopsora pachyrhizi, causador da ferrugem asiática.

Paragominas tem desempenho destacado na pecuária

No setor pecuário, Paragominas investe no desenvolvimento da cadeia, ocupando a 18ª posição entre os municípios paraenses. Com um rebanho de 404.653 animais, a Adepará, presente em todas as etapas, assegura a sanidade dos rebanhos, sendo um pilar fundamental para a expansão dessa atividade econômica.

O Programa Estadual de Integridade, promovido pelo governo do Pará, destaca-se como uma estratégia de incentivo à cadeia produtiva, garantindo avanços no setor pecuário, preservação da qualidade do rebanho, sustentabilidade e aumento da renda dos produtores.

Paragominas, com seu enfoque em sustentabilidade e qualidade, busca não apenas fortalecer sua economia local mas também contribuir para o abastecimento alimentar, sendo reconhecido como um polo de desenvolvimento agropecuário exemplar no Brasil.

