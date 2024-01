Projeto de lei busca reconhecer diabetes tipo 1 como deficiência

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei para reconhecer a diabetes tipo 1, uma síndrome metabólica congênita, como deficiência; entenda o caso.

A realidade de muitos pais de crianças com diabetes mellitus tipo 1 (#DM1) os obriga a pararem de trabalhar, em muitos casos para cuidar de seus filhos. A luta deles é para que a condição seja reconhecida como uma deficiência física.

Não há como estimar quantas pessoas foram diretamente prejudicadas pela falta de medicamentos para diabetes em Belém, mas a prefeitura garante que a situação está resolvida

De acordo com a dentista Adriana Santos, mãe de Henrique, 6 anos, que tem diabetes diagnosticada desde os 4. “No geral, o cuidado acaba ficando como responsabilidade das mães. A gente tem que acompanhar de perto a alimentação e aplicar os remédios para o resto da vida. Não podemos descuidar”.

O menino já chegou a registrar níveis glicêmicos abaixo de 50 e acima de 300, quando a quantidade ideal de açúcar no sangue deve ficar entre 100 e 140 mg/dl. Esta regulação é conseguida naturalmente pelo corpo pela ação da #insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas que abre as portas da célula para que a #glicose entre.

A diabetes tipo 1 é uma síndrome metabólica em que o pâncreas produz insulina insuficiente e manifesta seus primeiros sinais, em geral, na infância e na adolescência. Para as famílias, o reconhecimento como deficiência permitirá aos pacientes com DM1 exigirem horários especiais no trabalho e na escola para fazer as aplicações de insulina com segurança. Além disso, o status permite que as famílias entrem com pedido de auxílio financeiro para custear afastamentos temporários para cuidado de pacientes (nos casos dos responsáveis) e também para a compra de equipamentos de saúde.

