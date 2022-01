Pastor é acusado de abusar e engravidar adolescente de 13 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O delegado informou que o pastor estaria monitorando a menina. Segundo ele, um familiar da adolescente relatou que após descobrir que ela estaria se envolvendo com um rapaz, o líder religioso teria advertido a garota, que recentemente completou 14 anos, dizendo que ela “não poderia se relacionar com ninguém” e alertado o jovem para que não tentasse se aproximasse dela.

Conforme o delegado José Orimaldo, o pastor revelou em depoimento que manteve relações sexuais com a adolescente, porém alegou que acreditava que ela “fosse maior de idade”. O delegado informou que solicitou ao juizado da Comarca local que seja realizado exame de DNA para atestar a paternidade da criança, de aproximadamente três meses de vida. “Estamos analisando e acareando as provas, para possivelmente representar pela prisão preventiva do pastor”, disse.

(Foto:Reprodução) – Um pastor evangélico de 53 anos está sendo acusado de estupro de vulnerável, após supostamente manter relações sexuais com uma adolescente de 13 anos de idade, que engravidou durante o relacionamento e deu à luz a uma criança do sexo masculino.

