Paulinha Abelha morreu de quê? Laudo aponta que causa da morte da cantora não foi o uso de remédios

Não há elementos para concluir que uma intoxicação alimentar desencadeou a patologia da paciente, porém, intoxicações alimentares podem causar lesões renal, hepática e cerebral, culminando em alguns casos com o óbito do paciente dependendo da gravidade da doença e a virulência do agente patológico.

No parecer, ele informa que “as lesões renais apresentadas pela paciente não possuem relação com uso de medicamentos” que Paulinha tomava. Essa foi uma das hipóteses levantadas após a sua morte.

O parecer médico sobre a morte de Paulinha Abelha foi divulgado nesta quinta-feira, 31. A cantora morreu no dia 23 de fevereiro de 2022, após um período de internação. O médico perito Nelson Bruni Cabral foi o responsável por fazer este documento para conhecimento da sociedade. O médico afirmou que a hipótese diagnóstica é de uma Meningite. (As informações são de Bruna Dias).

