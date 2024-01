PC prende oito pessoas em flagrante por furto qualificado, organização criminosa e porte ilegal de arma, em Itaituba

Nesta quarta-feira (17), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Itaituba, juntamente com a PM, prendeu oito pessoas em flagrante pelos crimes de furto qualificado, organização criminosa e porte ilegal de arma.

A ação policial aconteceu após ter sido denunciado que o sinal de uma empresa de telefonia móvel havia sido suprimido em vários pontos do bairro Bela Vista. Em diligências no local, foi constatado que um grupo de pessoas estava furtando os fios que pertenciam a empresa.

Os suspeitos, que se passavam por trabalhadores da instituição, utilizavam um veículo para transportar o material furtado. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma arma dentro dele e a apreenderam.

Outros 500 metros de fio foram localizados em uma chácara, localizada na zona rural de Itaituba, e devolvidos à empresa. Os oito autuados foram presos em flagrante e conduzidos até a unidade policial para cumprirem os procedimentos de praxe, onde deverão seguir à disposição da Justiça.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/13:48:41

