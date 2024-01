Dois ônibus pegam fogo no mesmo dia na Grande Belém

Dois ônibus pegaram fogo no mesmo dia na Grande Belém. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Veículos foram consumidos pelas chamas na manhã desta quarta-feira, 17.

Dois ônibus pegaram fogo nesta quarta-feira (17) na região metropolitana de Belém. Nos dois casos, ninguém ficou ferido. As chamas captaram a atenção de testemunhas.

Um caso foi registrado em Belém. O coletivo da empresa Belém Rio, que faz a linha Tenoné Ver-o-Peso, pegou fogo na av. Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde.

O incêndio foi pela manhã, em frente a uma empresa de refrigerantes. Ninguém ficou ferido.

Imagens mostram as chamas que consumiram o veículo. Funcionários da empresa ajudaram a conter o fogo até a chegada dos bombeiros, com extintores de incêndio. O fogo havia atingido motor.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém determinou o recolhimento do ônibus para a garagem e a empresa foi autuada.

A Semob disse ainda que, segundo informações colhidas no local, houve uma pane elétrica no ônibus, mas somente a perícia deve determinar as causas do ocorrido.

Ananindeua

Já em Ananindeua o incêndio foi em um ônibus da linha Distrito Industrial. O fogo atingiu o veículo por volta das 7h.

Comerciantes e moradores da área disseram que as chamas teriam começado no motor. O motorista e o cobrador tentaram controlar o fogo com extintor, mas não conseguiram.

Em pouco tempo, as chamas se espalharam pelo veículo. O fogo só foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros.

Fachadas de lojas foram atingidas. Em uma delas, a fumaça invadiu o local e a mercadoria de roupas novas foi perdida, porque ficou com cheiro forte de fumaça.

Agentes da Semutran estiveram no local para orientar o trânsito e garantir a segurança no local, enquanto os bombeiros apagavam as chamas. Também não houve feridos.

A ocorrência foi registrada na Seccional de Polícia Civil da Cidade Nova, para que seja feita a perícia técnica e apuração das causas do incêndio. A suspeita é que tenha ocorrido um curto-circuito na parte elétrica do ônibus.

O trecho da estrada da Providência foi isolada na Cidade Nova 8, onde ficou a carcaça do veículo incendiado.

