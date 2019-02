PDT oficializa candidatura de Ciro Gomes junto ao TSE

Foto: Alexandre Amarante – O PDT apresentou, nesta sexta-feira (10), o Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de Ciro Gomes à Presidência da República e de sua vice, a senadora Kátia Abreu, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Junto ao requerimento, assinado pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, também foi apresentado o plano de governo do presidenciável – uma das exigências da Justiça Eleitoral para os candidatos à Chefia do Executivo (este ano presidente e governador). O plano apresentado é um esboço da plataforma completa, que encontra-se em fase de conclusão.

As eleições acontecem no dia 7 de outubro de 2018 e o prazo para apresentação do documento é até o dia 15 de agosto.

Confira o plano inicial de governo de Ciro Gomes:

Diretrizes para uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento para o Brasil

