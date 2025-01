Peixes desaparecem de rio após construção de hidrelétrica no Amazonas

(Foto: Divulgação) – Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) constataram o desaparecimento de espécies de peixes endêmicos no Rio Uatumã, em Presidente Figueiredo (AM), 35 anos após a construção das usinas hidrelétricas de Balbina e Pitinga.

Espécies reofílicas, adaptadas a correntes rápidas e cachoeiras, não foram mais registradas nas áreas impactadas, como apontam dados preliminares de uma expedição realizada em novembro de 2023. Entre elas, o peixe Badi (Mylesinus schomburgkii), antes abundante, é símbolo das drásticas alterações ambientais causadas pela transformação do rio em um lago.

Na segunda fase do estudo, os pesquisadores buscaram as espécies desaparecidas em áreas não afetadas pelas hidrelétricas, como os rios Abacate e Jatapu. Embora o Abacate não apresentasse condições propícias, o Jatapu revelou a presença de algumas espécies antes registradas no Uatumã, incluindo duas ameaçadas de extinção: Apteronotus lindalvae e Harttia uatumensis. Além disso, foram identificadas entre 10 e 15 possíveis novas espécies para a ciência, reforçando a necessidade de aprofundar os estudos na região.

O projeto ressalta os impactos das hidrelétricas na biodiversidade local e na qualidade de vida das comunidades ribeirinhas, como destacou a pesquisadora Rapp Py-Daniel. A equipe espera que os resultados auxiliem em ações de conservação e forneçam subsídios para políticas públicas de preservação junto a órgãos ambientais, como Ibama e ICMBio. A pesquisa evidencia o urgente desafio de equilibrar desenvolvimento energético e proteção ambiental na Amazônia.

Fonte: Portal do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/18:02:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...