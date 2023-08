Perícia Oficial do Pará realiza movimento de paralisação no estado

Na manhã de quinta-feira (10), por volta das 07h, a Perícia Científica Oficial do Pará iniciou um movimento de paralisação no estado paraense.

Durante o protesto as atividades de perícia criminal estão suspensas até as 19h.

Objetivo é garantir a porcentagem de 30% em serviços internos de laboratório e medicina legal, permitindo questões humanitárias, entrada de vítimas de agressão sexual e ao idoso.

A categoria reivindica o cumprimento de compromissos assumidos pelo governador desde 2019 relativos à recomposição salarial necessária aos ajustes na carreira por meio do PCCR, implementação do plantão remunerado e da aprovação da PEC da perícia.

A PEC da perícia trará segurança jurídica para as atividades da Polícia Científica, além do resgate de direitos e prerrogativas que foram perdidos há anos.

A concentração do movimento acontece nas sedes da Polícia Científica do Pará (PCEPA) localizadas na capital paraense Belém e regionais de Santarém, Altamira, Castanhal, Marabá, Parauapebas, Tucuruí, Itaituba, Abaetetuba e Bragança.

