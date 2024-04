7 cuidados essenciais para a saúde dos cabelos cacheados e crespos

(Crédito: divulgação/Adobe Stock)- Descubra os segredos de um cabelo sempre saudável, bonito e bem definido.

Os cabelos cacheados e crespos têm uma beleza única, que chama a atenção e transmite muita personalidade, mas também exigem cuidados específicos para se manterem saudáveis e bonitos. Com a diversidade de tipos e texturas, é fundamental conhecer as necessidades individuais de cada fio e trabalhar diariamente nestes cuidados, garantindo a saúde e beleza dos cabelos diariamente. Confira abaixo sete cuidados essenciais para garantir a saúde e a beleza dos seus cachos e crespos:

1. Hidratação profunda regularmente

A hidratação é fundamental para manter os cachos macios e saudáveis. Use máscaras de tratamento pelo menos uma vez por semana, dependendo da quantidade de vezes que você tem o costume de lavar o cabelo. Alterne entre nutrição e hidratação para repor os nutrientes essenciais.

Escolha produtos específicos para cabelos cacheados e crespos, pois eles são formulados para atender às necessidades desses tipos de cabelo. Confira também para qual curvatura o produto é indicado (3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C).

2. Lave com frequência e com cuidado

Lave os cachos com shampoo pelo menos uma vez por semana e opte por produtos livres de sulfato, que são menos agressivos e reduzem o ressecamento. O co-wash, método que utiliza condicionadores de limpeza, é uma ótima opção para manter a hidratação e evitar o ressecamento excessivo, uma vez que os cabelos cacheados e crespos já são um pouco mais ressecados. Também é importante lembrar de não esfregar os fios (comprimento e pontas) com shampoo durante a lavagem.

3. Proteção pré-shampoo

Antes de lavar o cabelo, aplique óleo vegetal para proteger os fios do ressecamento causado pelo shampoo. Isso ajuda a manter a umidade e facilita o processo de desembaraçamento, prevenindo a quebra. Óleo de coco ou óleo de rícino são boas opções.

4. Cuide do seu cabelo durante o sono

Proteja seus cachos durante o sono utilizando um travesseiro de seda ou enrolando o cabelo em uma toca de seda. Isso evita que os fios percam umidade e se tornem mais propensos ao frizz.

5. Corte regular

Mantenha o corte em dia para evitar pontas duplas e manter a saúde dos fios. Um corte a cada seis semanas ajuda a manter os cachos com uma aparência saudável e definida. Lembre-se de procurar sempre um profissional especializado em cachos, isso faz toda a diferença.

6. Use um bom creme de pentear para finalizar e manter a hidratação

O creme de pentear é o grande segredo de toda cacheada e crespa. Isso porque ele cria uma barreira protetora ao redor dos fios, impedindo a perda de umidade e controlando o frizz, deixando o cabelo sempre definido e com um cheirinho delicioso!

7. Evite fontes de calor

Como já falamos por aqui, os cabelos cacheados e crespos tendem ao ressecamento devido a sua curvatura. Por isso, tudo o que resseca deve ser evitado. Caso seja extremamente necessário, utilize um protetor térmico para proteger os fios.

Seguindo esses sete cuidados essenciais, você pode manter seus cabelos cacheados e crespos saudáveis, lindos e cheios de vida, seja com penteados afros ou com os cachos soltos.

