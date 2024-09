PF apreende 39 quilos de cocaína em navio boiadeiro em Barcarena

(Foto: Reprodução) – Nesta sexta-feira (13/9), a Polícia Federal (PF) apreendeu 39 quilos de cocaína em um navio boiadeiro ancorado no porto de Vila do Conde, em Barcarena.

A apreensão foi resultado de uma fiscalização iniciada na quinta-feira (12/9) em colaboração com a Marinha do Brasil, a Receita Federal — que contou com cães farejadores — e a Guarda Portuária.

O navio, que chegou da Europa ao porto na quarta-feira (11/9), estava à espera de novos carregamentos para retornar ao continente europeu. Durante a inspeção, os primeiros blocos de cocaína foram descobertos às 11 horas, escondidos em um duto de dejeto da embarcação. Três horas depois, foram encontrados mais tabletes, amarrados na estrutura do navio, totalizando 35 quilos.

Nenhuma prisão foi efetuada no momento, mas um inquérito policial foi aberto para investigar a origem e o destino da droga, além de identificar os responsáveis pelo contrabando.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/2024/09:22:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...