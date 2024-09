Aeronáutica abre processo seletivo para músicos com salário de R$ 3,8 mil

(Foto: Reprodução) – Estão em disputa quase 40 vagas para compor a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira

Prazo para que interessados se inscrevam no processo seletivo da Aeronáutica vai até 27 de setembro. Estão em disputa quase 40 vagas para compor a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira

Um novo processo seletivo da Aeronáutica abriu inscrições para preencher 38 vagas de músicos, com salário inicial de R$ 3.825 (mais adicionais). Além de ensino médio, os candidatos devem possuir entre 18 e 41 anos.

Temporárias, as oportunidades são para compor a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira,com lotação em Brasília (DF).

Estão em disputa postos para dez subespecialidades:

oboé (2 vagas);

fagote (2);

caixa clara, bateria, bombo e pratos (2);

tímpanos (1);

harpa (1);

violino (12);

viola (7);

violoncelo (4);

contrabaixo acústico (6);

tenor (1).

O prazo para inscrições termina em 27 de setembro, às 11h59. Para concorrer, os interessados devem se cadastrar pelo site www.convocacaotemporarios.fab.mil.br. A participação é gratuita.

Na sequência, entre 27 de setembro e 7 de outubro, os candidatos deverão encaminhar os documentos listados no edital (confira a relação completa aqui) para o e-mail qsconmusico2025@fab.mil.br.

A seleção envolverá diversas fases, incluindo prova prática, inspeção de saúde e avaliação de condicionamento físico. Além da capital federal, as etapas presenciais ocorrerão em outras seis cidades:

Belém (PA);

Canoas (RS);

Manaus (AM);

Recife (PE);

Rio de Janeiro (RJ);

São Paulo (SP).

A divulgação dos candidatos habilitados para incorporação está prevista para 14 de fevereiro de 2025. O serviço militar temporário tem duração de 12 meses, podendo ser renovado anualmente até atingir oito anos, tempo máximo permitido em lei.

