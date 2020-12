PF cumpre em Belém mandados judiciais em operação contra a pedofilia pela internet

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo a PF, as investigações iniciaram a partir de cooperação policial internacional através do qual o Núcleo de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil ( NURCOP), órgão central da PF, manteve contato com autoridades da Interpol.

You May Also Like