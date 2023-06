PF e Ibama combatem o garimpo ilegal na fronteira do Amazonas com a Colômbia

(Foto:Reprodução) – No total, quatro balsas foram destruídas entre domingo (18) e segunda (19). A investigação pretende identificar os financiadores do garimpo na região, também conhecida como rota do tráfico internacional de drogas.

A Polícia Federal e o Ibama estão fazendo uma operação contra o garimpo ilegal na fronteira com a Colômbia.

A explosão rompe o silêncio da Floresta Amazônica. A balsa usada no garimpo ilegal foi destruída pela Polícia Federal e pelo Ibama. Desde segunda-feira (19), os agentes percorreram quase 300 km pelos rios Solimões e Içá à procura de balsas usadas pelos garimpeiros.

A operação acontece na cidade de Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, na fronteira com a Colômbia. A região também é conhecida como rota do tráfico internacional de drogas.

As buscas acontecem principalmente nos trechos mais fechados dos rios, de difícil acesso, onde as embarcações ficam escondidas.

A equipe do Jornal Nacional passou por uma região de mata fechada, onde duas balsas de garimpeiros foram localizadas.

Segundo a polícia, as balsas foram abandonadas recentemente. Os agentes da PF e do Ibama fizeram os procedimentos para explodir as balsas, com explosivos em várias partes da embarcação.

Em outra embarcação, os agentes encontraram todo o aparato usado na retirada de ouro ilegal dos rios, como esteira e motor.

No total, quatro balsas foram destruídas entre domingo (18) e esta segunda (19). A investigação pretende identificar os financiadores do garimpo na região.

“A legislação ambiental prevê a possibilidade de destruição desse produto, do instrumento do crime. Não tem nenhuma utilidade para a sociedade. Pelos locais onde estão instaladas essas dragas, são muito distantes e isoladas, então, o custo para remoção e a dificuldade de logística tornam desnecessária, ou, pelo menos, onera de mais o custo para a União. É mais vantajoso a destituição, para acabar com o instrumento do crime e economizar esse custo que seria exacerbado”, diz Leonardo Schmitt.

Fonte: Jornal Nacaional e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2023/07:46:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...