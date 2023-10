Governador Helder Barbalho e outras autoridades na entrega da unidade do Corpo de Bombeiros – (Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará)

Estado entrega em Ananindeua Grupamento de Socorro e Emergência e Governador Helder Barbalho autoriza a construção de quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Novo Progresso, no sudoeste paraense

O Governo do Pará entregou nesta sexta-feira (27) o prédio do primeiro Grupamento de Socorro e Emergência (GSE), unidade do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil Estadual, em Ananindeua, município da Região Metropolitana de Belém. No evento, o governador Helder Barbalho, acompanhado pela vice-governadora Hana Ghassan, também assinou a Ordem de Serviço para a construção do quartel da corporação no município de Novo Progresso, no sudoeste paraense.

Para o chefe do Executivo, a localização do Grupamento – no KM-06 da Rodovia BR-316, ao lado da unidade da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) – é estratégica. “Momento muito importante para o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual com a entrega de grupamento especializado em resgate, além de 30 novas ambulâncias, em um local estratégico, às margens da BR-316, onde há o maior fluxo rodoviário do Estado. Isto reforça a estratégia de aproximação do Corpo de Bombeiros das localidades, das demandas e da população, e junto a isto investindo no interior do Estado”, destacou o governador.Mais 30 novas ambulâncias integram os investimentos do Estado no atendimento de urgência à população Mais 30 novas ambulâncias integram os investimentos do Estado no atendimento de urgência à população.

Sobre a autorização de mais uma obra na área de segurança pública, em Novo Progresso, Helder Barbalho ressaltou que outras unidades estão em construção. “Estamos construindo também em São Félix do Xingu (Sudeste), e na próxima semana iniciaremos o de Almeirim (Oeste). São cidades importantes, que até então não tinham a presença do CBM com sua estrutura física, e agora passarão a ter corporação plena, para cuidar das pessoas, resgatando, salvando vidas e dando atenção à Defesa Civil, combatendo ilegalidades ambientais, incêndios, e assim cumprindo plenamente a sua missão”, disse o governador.

O coronel Jayme de Aviz Benjó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador da Defesa Civil Estadual, frisou o “momento singular para a corporação. É de grande relevância para a sociedade de Ananindeua e o povo do Pará a entrega do GSE. Esse serviço é especializado, chamado de atendimento pré-hospitalar e resgate, e ocorre em ambulâncias-resgate para atendimento a traumas em geral. Essa entrega dá continuidade à reestruturação desse serviço”.

O investimento do Estado na obra, que supera R$ 2,7 milhões, resultou em uma estrutura com salas de descanso, dormitórios masculino e feminino, refeitório, área central e estacionamento.

Governador Helder Barbalho ressaltou a importância do Grupamento para a população

