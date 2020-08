Piloto de Novo Progresso morre em acidente de avião no Piaui

Destroços de avião que caiu na zona rural de Teresina — Foto: Marcos Prado/TV Clube

Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte do piloto, identificado como Leandro Holdefer .

Leandro morador de Novo Progresso, morreu em acidente com um avião de pequeno porte, na região da Taboca do Pau Ferrado, zona rural de Teresina, nesta sexta-feira (28).

Conforme noticiou o G1 três equipes do Corpo de Bombeiros prestou socorro no acidente e encontrou o corpo do piloto carbonizado. “Agimos de imediato para apagar o fogo, fizemos uma varredura do local para ver se tinha algum outro foco, alguma outra vítima, mas não encontramos”, informou o tenente Rafael Medeiros, do Corpo de Bombeiros.

Uma testemunha gravou vídeo em desespero no momento da queda da aeronave- “Olha a hélice do avião aí. Tá pegando fogo o cara, o cara tá pegando fogo. Motor do avião tá aqui. Cena feia”, diz testemunha em vídeo.

O Corpo de Bombeiros não tem informação se havia outra pessoa no avião. Segundo uma testemunha, somente o piloto, identificado como Leandro Holdefer, estava na aeronave.

Conforme divulgou o G1, a Infraero informou que o avião não decolou do aeroporto de Teresina e também não tinha o local como destino. A empresa disse que o acidente deve ser investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Mais Informações

O Jornal Folha do Progresso esta em busca de mais informações sobre o acidente e o local do velório e sepultamento. Aguarde.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações do G1 PI

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...