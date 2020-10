Pioneiro de 77 anos é encontrado enforcado dentro de casa em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

*Atualmente aposentado vivia na cidade de Novo Progresso com 77 anos com saúde admirável.

Seu Inácio como era conhecido, foi pioneiro em Novo Progresso, gerente da Fazenda Santa Monica, veio de Loanda (PR), com sua família onde teve participação ativa na luta pela criação do município de Novo Progresso.

De acordo com informações Inácio foi encontrado por familiares já sem vida dentro de sua casa na manhã do dia 20.

(foto:Rede Social) – Inácio de Lima ,desbravador em Novo Progresso Foi encontrado morto por volta das 10h30mn do dia 20 de Outubro no bairro Otavio Onetta, em Novo Progresso.

