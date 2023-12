Pista pavimentada do “Aeródromo de Novo Progresso” é inaugurada pelo Governo do Estado

A obra é fruto de trabalho em conjunto do Governo do Pará e Prefeitura Municipal, para ampliar a mobilidade e contribuir para o desenvolvimento econômico – (Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará)

Aeródromo de Novo Progresso, construído pelo Estado, vai impulsionar economia.

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), entregou nesta quarta-feira (13) a obra de construção, pavimentação e sinalização da pista de pouso e decolagem do Aeródromo de Novo Progresso, na Região de Integração Tapajós, no sudoeste paraense. O Aeródromo de Novo Progresso é fruto de convênio entre o governo do Estado e a Prefeitura Municipal.Entrega do Aeródromo de Novo Progresso pelo governador Helder Barbalho.

Para o governador Helder Barbalho, a entrega reafirma o compromisso do Estado com o município. “Por isto estamos entregado hoje uma das mais importantes obras deste município, o aeroporto. Isto permitirá à população que precise de atendimento de saúde de urgência e emergência usufruir desta estrutura e chegar aos serviços de saúde de forma mais ágil. Além disso, Novo Progresso é muito forte na produção, e quando temos um aeroporto isto estimula os investidores a vir para o município trazer novos negócios e gerar emprego e renda para quem vive aqui. Festejo essa obra, feita em parceria com a prefeitura”, ressaltou Helder Barbalho.

Novo Progresso recebe o terceiro aeródromo construído pela Setran, após os de Salinópolis, no Nordeste, e São Félix do Xingu, no Sudeste. “São investimentos que garantem estrutura do modal aeroviário, levando maior segurança às operações de pouso e decolagem, garantindo o direito de ir e vir a quem vive em todas as regiões do Pará”, frisou Adler Silveira, titular da Setran.

Veja imagens

