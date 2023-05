PM apreende submetralhadora de traficante em Belém

Além das drogas, a PM também apreendeu armas e munições. (Foto:Reprodução RBATV).

A Polícia prendeu em flagrante um suspeito conhecido como “Ratinho”, que é apontado como um dos envolvidos na morte do ex-policial militar Marcos Vinícius Leite.

A Polícia Militar conseguiu desarticular um ponto de drogas no bairro da Cabanagem, em Belém. No local, além de barras de maconha, os militares apreenderam armas de fogo e rádios comunicadores, que costumam ser utilizados por criminosos para avisar a chegada da PM.

No local foram presos em flagrante duas pessoas e mais o dono da residência. Um dos criminosos foi identificado como Guilherme Fernando Batista Madeira, conhecido como “Ratinho” Ele é apontado pela PM como um dos suspeitos de participação da execução do ex-policial militar Marcos Vinícius Leite Ferreira, o cabo Leite, morto no último sábado (27) no conjunto Sabiá, em Ananindeua.

Nas redes sociais, Ratinho costumava se exibir com uma submetralhadora, como se fosse um troféu. Esta arma também foi apreendida pela PM.

O dono da casa foi identificado como Luís Ricardo Assunção, que já tem duas passagens pelo crime de tráfico de drogas.

Uma mulher que estava junto com os dois criminosos foi ouvida e depois liberada.

Todo o material aprendido e os dois suspeitos foram apresentados na Seccional da Cabanagem.

Fonte: Wesley Costa/ RBATV/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 30/05/2023/009:04:46

