Imóvel a Venda em Sinop-MT -Residencial Ilhas Gregas

Residencial Ilhas Gregas

Apartamento no-5º Andar (área Vip) contendo:

-1 suíte, master com banheira e sacada

-2 quartos

-Sala de estar

-Sala de jantar

-1 lavabo + 2 banheiros sociais

-Sacada com churrasqueira

-Cozinha com móveis planejados

-Área de serviço + despensa

Melhor localização de Sinop (MT)



Condomínio completo com, academia, piscina, salão de festa, sala de jantar, entre outros.

*263m2 de área global de construção, sendo 168m2 de área privativa.

Valor 2.200.000,00

Contato: (66) 99715-4600 e (66) 99698-5004

