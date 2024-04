PM morre e tem o corpo devorado pelos próprios cães em Pirenópolis, diz polícia

Ossada de Clédio estava caída no chão da área externa da casa ao lado de uma mesa – Goiás — Foto: Divulgação/Polícia Civil

Clédio Vilela Cardoso tinha 50 anos e morava sozinho em uma fazenda. Polícia investiga causa da morte.

Um policial militar morreu e o corpo dele foi encontrado após ser devorado pelos próprios cachorros, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal (DF), afirma a Polícia Civil (PC). Segundo o delegado Tibério Martins, a causa da morte ainda é investigada.

Clédio Vilela Cardoso tinha 50 anos e morava sozinho em uma fazenda na zona rural de Pirenópolis. Ele entrou na Polícia Militar (PM) em 2000 e, atualmente, segundo o delegado, estava na reserva. O corpo dele foi encontrado por amigos no último domingo (21).

Martins conta que Clédio tinha o costume de frequentar a igreja aos domingos e há duas semanas não era visto. “Ele frequentava a missa e pessoal não viu ele nos dois últimos domingos”, disse. Uma vizinha dele viu ele pela última vez no último dia 08 de abril.

“Preocupados com o sumiço dele, os amigos foram até a fazenda onde ele morava e quando chegaram na casa, encontraram o corpo”, afirmou Martins.

Segundo o delegado, a ossada de Clédio estava caída no chão da área externa da casa ao lado de uma mesa. “Na mesa tinha um caderno onde ele estava anotando algumas coisas e a chave do carro. Provavelmente, ele teve um mal súbito e caiu da cadeira”, explicou.

Martins relata ainda que Clédio criava alguns cachorros na fazenda e que estavam sem comida há pelo duas semanas. “Provavelmente, os cachorros comeram por causa da fome”, disse. O delegado destaca que não há sinais de que havia outra pessoa na casa.

“A perícia vai analisar se tem alguma marca de violência na ossada para tentar identificar a causa da morte”, explicou.

Devido nenhum item da casa ter sumido, Martins acredita que Clédio teve um mal súbito. “Vamos investigar para descartar a participação de um terceiro na morte e, após o luto, vamos conversar com a família e amigos para saber histórico de doenças”, finaliza o delegado.

Fonte: g1 Goiás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/04/2024/10:55:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...