PM prende homem suspeito de raptar e estuprar menores de idade no Pará

(Foto:Reprodução) -No início da manhã de segunda-feira (14), policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (23ª CIPM), unidade que Integra o Comando de Policiamento Regional IV (CPR IV), prenderam um homem suspeito de sequestrar e estuprar três menores de idade, no município de Pacajá, sudoeste paraense.

Segundo denúncias, as vítimas estariam desaparecidas desde a noite do dia anterior, em um local de difícil acesso, e que fica há cerca de 20 quilômetros do centro do município. Ao chegarem à Vila Arataú, os agentes localizaram a casa, onde as três meninas estavam na companhia de três homens, entre eles, dois adolescentes. (As informações são da PM Pará)

Todos os envolvidos, incluindo as vítimas, foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Pacajá para aplicação dos procedimentos cabíveis. Na ocasião, o Conselho Tutelar do município foi acionado.

Jornal Folha do Progresso em 15/03/2022/09:10:36

