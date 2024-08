Polícia Civil apreende aeronave usada para transporte de 500kg de drogas, em Santarém | PA

Foto: Reprodução | Avião estava registrado no nome do casal preso na operação no último sábado, 03.

A Polícia Civil de Santarém apreendeu, na tarde desta quarta-feira (07), um avião de pequeno porte que estaria sendo usado por Paulo Silvano e Leila Diana, casal preso por tráfico de meia tonelada de drogas, no bairro Residencial Salvação. Segundo as investigações, a aeronave era usada para transportar a droga apreendida no último sábado (03). A aeronave foi encontrada em um galpão no bairro Mapiri.

Durante uma coletiva, o Superintendente do Baixo Amazonas Jamil Casseb disse que o avião está registrado em nome de Leide Diana e foi adquirido pela mulher.

“O avião foi montado e guardado dentro do galpão que foi estourado pela nossa equipe”, disse. “Com certeza [a aeronave] seria usada para o tráfico de entorpecentes, levando a droga daqui da cidade para outros locais do Estado e até do Brasil.”

Ainda faltam peças para a conclusão da montagem do avião, mas as diligências continuam com a Polícia Civil empenhada em localizar e prender outros envolvidos no esquema criminoso.

Prisão — Paulo Silvado Assis da Silva, 42 anos, e Leila Diana Dilva, 39, tiveram a prisão a prisão temporária convertida para preventiva, em decisão proferida pela 1ª Vara Criminal de Santarém, no Baixo Amazonas.

O casal é proprietário do depósito onde meia tonelada de drogas foi encontrada na tarde do último sábado, 03. O local era usado pelos criminosos como fachada para ações relacionadas ao tráfico de drogas, assim como para armazenamento de arma de fogo. Leide Diana, 39 anos, estava no local e foi presa em flagrante quando a droga foi encontrada e apreendida.

Durante a operação, coordenada pela 12ª RISP – Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, foram apreendidos uma caminhonete, vários celulares e equipamentos utilizados para a preparação da droga, como uma balança de precisão.

