Polícia Civil desarticula quadrilha de roubo de cargas no Pará e Maranhão

Foto: Agência Pará| A operação, denominada “Cortina de Fumaça”, foi deflagrada na última segunda-feira (23) e levou à captura de seis suspeitos. O grupo é apontado como responsável por prejuízos superiores a R$ 1 milhão.

A Polícia Civil do Pará colocou atrás das grades uma quadrilha especializada em roubo de cargas nos estados do Pará e Maranhão. A operação, denominada “Cortina de Fumaça”, foi deflagrada na última segunda-feira (23) e levou à captura de seis suspeitos: Alexsandro Chaves de Araújo, Balthazar Werley Quaresma de Souza (conhecido como “Bal” e “Pernambuco”), Ivan Barbosa da Silva, Pedro Rogério Machado Amorim, Samuel Enedino de Cristo e Simão Enedino de Cristo. O grupo é apontado como responsável por prejuízos superiores a R$ 1 milhão.

A ação foi realizada de forma conjunta entre a Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubo de Cargas, e unidades da Polícia Civil do Pará, incluindo a Delegacia Fluvial e o Núcleo de Atendimento Integrado de Marabá.

De acordo com as investigações, a quadrilha foi responsável por pelo menos três roubos de cargas, incluindo uma carga de cigarros em Capitão Poço e outra ação semelhante em Belém, ocorrida em 13 de outubro deste ano.

“Esta operação não só prendeu os criminosos responsáveis pelos assaltos, mas também funcionários de empresas de transporte que colaboravam com o esquema criminoso e comerciantes que encomendavam as cargas roubadas. Essa ação representa um importante avanço no combate a esses crimes no Estado do Pará”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Rezende.

Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Belém, Marabá, Canaã dos Carajás, Santa Izabel e Imperatriz (MA). A investigação revelou ainda a participação de motoristas e comerciantes que encomendavam os produtos roubados, bem como colaboradores internos que facilitavam os crimes. Todos os envolvidos foram autuados e responderão pelos delitos cometidos.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2024/14:36:51

