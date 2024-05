Rally da Safra, que mapeia o cultivo de soja e milho nas principais regiões produtoras, visita propriedades rurais no Mato Grosso

(Foto:Divulgação) – Entre os destinos nos próximos dias estão os municípios de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Campo Novo do Parecis, Sapezal e Sorriso. BIOTROP é patrocinadora do Rally pela primeira vez e participa das equipes de campo.



O Rally da Safra, expedição que há 20 anos acompanha o plantio de soja e milho nas regiões mais importantes do país, estará em Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Campo Novo do Parecis, Sapezal e Sorriso Passo Fundo. “O principal objetivo do Rally é fazer levantamento técnico privado das lavouras de soja e milho entre os meses de janeiro e junho – durante a fase de desenvolvimento e de colheita das culturas. Nesse sentido, é muito importante acompanhar in loco o momento do cultivo na região”, informa Rogério Rangel, diretor de marketing da Biotrop, empresa líder em soluções biológicas para agricultura e pecuária. A Biotrop participa pela primeira vez do Rally da Safra, iniciativa da Agroconsult.



“Além das visitas para coleta de dados, o Rally também abre uma excelente oportunidade para contato direto da Biotrop com os agricultores. Nosso propósito é contribuir cada vez mais para o aumento da produtividade com o uso dos produtos biológicos – que têm se mostrado eficazes em situações adversas, como de estresse hídrico, que está impactando bastante o atual plantio”, informa Rogério Rangel.



Nas visitas, os técnicos do Rally da Safra fazem levantamentos qualitativos e quantitativos com colheita de amostras, as quais passarão por metodologia de contagem, pesagem e medição de umidade dos grãos, além de testes de identificação de transgenia e medição de cobertura de solo.



“Estamos muito animados com a participação nessa ação que vai a campo entender a realidade dos agricultores brasileiros, avaliando suas expectativas e identificando tendências para 2024. Safra após safra, comprovamos que o uso de bioinsumos auxiliam para a qualidade do plantio, com retorno efetivo para os agricultores”, acrescenta o diretor de marketing da Biotrop.



Sobre a Biotrop

A Biotrop é uma empresa brasileira referência em tecnologias naturais e biológicas para a agricultura. Fundada em 2018, a companhia leva ao agricultor o que há de mais avançado em soluções que contribuem para o sucesso dos cultivos, com a união dos conceitos de sustentabilidade e agricultura regenerativa. Para cumprir sua meta, a Biotrop conta com avançadas unidades de multiplicação industrial de microrganismos, realiza investimentos massivos em inovação, pesquisa, desenvolvimento e registros e aposta em alianças estratégicas para acessar e desenvolver as melhores tecnologias biológicas.

Fonte: Ascom BIOTROP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/05/2024/08:46:36

