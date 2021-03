Polícia Civil divulga imagem de suspeito de latrocínio no sudeste do Pará

Aleandro está sendo procurado pela Polícia Civil, como sendo principal suspeito do latrocínio contra o dono da pastelaria (Foto:Divulgação)

A Polícia Civil está à procura de Aleandro Santos Noronha, suspeito de ter cometido um latrocínio contra o comerciante Erismar Lopes dos Santos, em São Geraldo do Araguaia. O crime ocorreu no dia 15 de fevereiro e o corpo da vítima só foi localizado 10 dias depois.

Quem tiver informações, deve denunciar ao Disque-Denúncia do Sudeste do Pará. O contato pode ser feito pelos telefones (94) 3312-3350, (94) 98198-3350 ou pelo aplicativo Disque Denúncia Sudeste Pará, disponível para Android e iOS.

Erismar era dono de uma pastelaria, em São Geraldo do Araguaia. O comerciante costumava guardar uma grande quantia em dinheiro em casa. Alguém liberou a informação (“parada dada”) e Aleandro, pelas investigações da Polícia Civil, buscava isso. Erismar estava desaparecido desde o dia 15 de fevereiro.

Nesse mesmo dia, policiais civis e militares, em diligências, encontraram o carro usado no crime e o celular da vítima. As investigações seguiram até chegar ao suspeito agora procurado.O corpo de Erismar foi encontrado na zona rural de São Geraldo do Araguaia, a cerca de 15 quilômetros da sede do município, em uma região conhecida como “Batateira”, já em estado avançado de decomposição. A PC ainda não deu mais detalhes sobre o que foi roubado do comerciante. Porém, pede a colaboração da população para localizar Aleandro. Não é preciso se identificar.

Por:Victor Furtado

