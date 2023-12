Polícia Civil prende 10 pessoas em operação de combate às drogas e associação criminosa

Participaram da operação os policiais civis da Seccional Urbana de Altamira e das Delegacias de Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio, Porto de Moz e Uruará.

A Polícia Civil do Estado do Pará, através das delegacias que compõem a Superintendência Regional do Xingu e com apoio da Polícia Militar, deflagrou a Operação Xingu para dar cumprimento a dois mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e a oito mandados de busca e apreensão em decorrência das investigações sobre os crimes de tráfico de drogas e homicídios que aconteceram em Altamira e região neste final de ano.

“Em determinadas operações é mais do que necessária a ação integrada da Polícia Civil do Estado do Pará com as demais forças de segurança pública para que nós possamos dar à sociedade uma resposta célere e eficaz, principalmente no combate ao tráfico de drogas que fomenta outras práticas delituosas”, enfatizou o delegado-geral Walter Resende.

A operação aconteceu nesta noite desta terça-feira e na manhã desta quarta-feira e culminou na prisão em flagrante de sete pessoas, além de dois homens mortos após iniciarem troca de tiros com os agentes de segurança. Participaram da operação os policiais civis da Seccional Urbana de Altamira e das Delegacias de Anapu, Brasil Novo, Senador José Porfírio, Porto de Moz e Uruará, além da Delegacia de Homicídios de Altamira e os agentes que integram a “Operação Paz”.

“Nós sentimos a necessidade de deflagrar esta operação para que pudéssemos controlar os crimes que vinham acontecendo em Altamira e região. Para isso, contamos com o apoio da Polícia Militar já que ambas as forças atuam na repressão ao tráfico de drogas. Mais de 35 policiais civis participaram da ação que aconteceu de forma simultânea em seis municípios”, informou o delegado Ricardo Vieira, titular da Superintendência Regional do Xingu.

