Homem acusado de matar mais de 10 pessoas é preso em Rio Maria no Pará

Pablo Henrique é considerado criminoso de alta periculosidade na região sul do Pará. Ele confessou, ainda, ter matado o jovem Hian dos Santos, alvejado com vários tiros na manhã do último sábado (09)

A Polícia Militar de Rio Maria, no sul do estado, prendeu na última terça-feira (12), Pablo Henrique Cardoso Dias, ele considerado um criminoso de alta periculosidade e que já tem histórico de mais dez participações em assassinatos na região.

Pablo estava na companhia de mais dois homens, quando caiu da motocicleta conduzida por ele, enquanto tentava fugir de uma blitz que estava sendo realizada no município pela polícia militar. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir do local.

O criminoso foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e confessou que foi o autor do assassinato do jovem Hian dos Santos, que foi morto a tiros na manhã do último sábado (09), nas imediações do Terminal Rodoviário de Conceição do Araguaia. A vítima estava sentado no ponto de van, quando foi perseguido e assassinado com vários tiros pelo pistoleiro. Após o crime, Pablo foi para a cidade de Rio Maria para se esconder.

Ele também é suspeito de integrar uma facção criminosa, e que as mortes em Conceição do Araguaia, seriam motivadas pelo controle do tráfico e briga entre as facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), que lutam pelo comando do tráfico em municípios da região do sul do Pará.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/08:33:01

