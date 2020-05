Polícia Civil registrou 286 sanções em Tucuruí

Agentes fiscalizaram decreto do lockdown – (Foto:Reprodução)

A Polícia Civil registrou 286 sanções administrativas e apreendeu 18 veículos em Tucuruí, no sudeste do Pará. A ação, realizada no sábado (23). contou com a participação da Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e demais órgãos municipais. O sábado, portanto, foi de fiscalização do cumprimento do decreto estadual de bloqueio total no interior do estado.

Ao todo, em Tucuruí foram abordadas mais de 500 pessoas. A força-tarefa também distribui 500 máscaras de tecido aos moradores. As informações foram divulgadas, pelo governo do Estado, na manhã deste domingo (24). Já em Santo Antônio do Tauá, duas pessoas foram autuadas por transitarem em via pública sem o uso de máscaras.

E, em Belém, as equipes da Diretoria Estadual de Combate a Corrupção (Decor) e Diretoria de Polícia Especializada (DPE) aplicaram 20 advertências em estabelecimentos comerciais considerados não essenciais que estavam em pleno funcionamento e para pessoas flagradas sem máscara em via pública.

Já os policiais civis da Diretoria Estadual de Polícia Administrativa (Depa) aplicaram 15 sanções administrativas. Entre elas, em três pessoas que estavam aglomeradas em frente a uma residência no bairro do Umarizal. Elas também não usavam máscaras. Quatro bares e lanchonetes foram advertidos e fechados por estarem funcionando com a consumação de lanches e bebidas no local. Sete clientes também foram advertidos.

Por:Dilson pimentel

