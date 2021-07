Operação investiga clonagem de veículos em seis municípios do Pará

Envolvidos no esquema faziam inserção de dados falsos no sistema do Detran e emitiam documentos irregulares |Foto: Gaeco MPPA

O esquema consiste em inserir dados falsos de numeração de chassis de veículos, todos do modelo Toyota Hilux. Operação cumpriu onze mandados de busca e apreensão domiciliar em Belém, Salinópolis, Itaituba, Marabá, Ourilândia do Norte e Xinguara. Os investigados são servidores do Departamento de de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA).

O artigo 313-A do Código Penal Brasileiro prevê pena de reclusão, 2 a 12 anos, além de multa, para o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. O ilícito penal, que só pode ser praticado por funcionário público com acesso autorizado ao sistema, consiste em inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano.

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPPA, coordenado pela promotora de justiça Ana Maria Magalhães de Carvalho, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), coordenado pelo promotor de justiça Carlos Stilianidi Garcia, deflagrou na manhã desta quarta-feira, 21 de julho, a “Operação Transformers”, com o cumprimento de onze mandados de busca e apreensão domiciliar deferidos pela Justiça, concomitantemente em endereços localizados em seis municípios distintos do Estado do Pará – Belém, Salinópolis, Itaituba, Marabá, Ourilândia do Norte e Xinguara.

A Operação Transformers fundamenta-se em procedimento investigatório criminal instaurado no âmbito do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPPA), tendo contado com o apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA), com o objetivo de investigar fatos ilícitos consistentes na clonagem de chassis de diversos veículos a partir da inserção de dados falsos nos sistemas informatizados do Detran/PA, com a posterior emissão de documentos contendo informações falsas.

De acordo com as investigações do Gaeco, as condutas criminosas praticadas por servidores do Detran/PA, lotados em municípios diferentes do Pará, consistiram em inserir indevidamente nos sistemas informatizados do órgão de trânsito numerações de chassis de veículos fabricados e comercializados pela empresa Ford, os quais foram utilizados para expedir documentos que visavam a regularização de veículos de procedência ilícita, todos do modelo Toyota Hilux.

Por:DOL (com informações do MPPA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...