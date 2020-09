Polícia cumpre mandado de prisão contra padrasto que é suspeito de estuprar enteada em Óbidos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda de acordo com os investigadores, a adolescente passou por escuta especializada e relatou sobre os abusos sofridos por ela. “A vítima relatou que era ameaçada para não contar sobre os abusos para a mãe. O suspeito pedia para ver as partes íntimas e passava a mão, o que é caracterizado como estupro”, destacou o investigador Iram Cordeiro.

De acordo com os investigadores da PC, Iran Cordeiro e Paulo Barsano, o caso chegou ao conhecimento policial, após uma denúncia anônima acionada pelo Conselho Tutelar do município.

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão na tarde deste domingo (27) contra um homem que é suspeito de estuprar a enteada de 13 anos. O crime ocorreu na comunidade Peruana, mas o suspeito foi preso na comunidade de Tracuá, em Óbidos, no oeste do Pará.

