Homem é atropelado ao parar veículo para urinar em ramal da zona rural de Monte Alegre

Junio Pires Maranhão foi atropelado na quinta-feira (17) na zona rural de Monte Alegre. — Foto: Arquivo Pessoal

De acordo com familiares, o estado de saúde de Junio Pires Maranhão é grave. Vítima aguarda transferência para o hospital de Santarém.

Um homem foi atropelado na Comunidade de Três Bocas, zona rural de Monte Alegre, no oeste do Pará na quinta-feira (17). Segundo informações dos familiares, a vítima está em estado grave e foi transferido para o hospital de Santarém. A direção da unidade informou que ele passou por procedimentos médicos e apresenta estado de saúde estável. (A informação é do G1 Santarém)

O caso aconteceu na noite de quinta, após o homem ter deixado seus pais na comunidade. Ele precisaria voltar para a cidade onde faria companhia ao cunhado doente. Na saída do ramal, ele resolveu fazer uma parada para urinar.

Segundo os moradores do local, antes de entrar no carro a vítima identificada como Junio Pires Maranhão, de 29 anos, foi atropelado intencionalmente por um veículo. O homem foi socorrido por populares com fraturas no braço, perna, na clavícula e a na bacia.

O suspeito de ser o responsável pelo atropelamento fugiu do local e ainda não foi identificado. O caso foi registrado na delegacia de Monte Alegre e um inquérito deverá ser aberto para investigar as circunstâncias do acidente.

Jornal Folha do Progresso em 20/02/2022/08:17:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...