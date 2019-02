Polícia de Juruti prende microempresário que revendia celulares roubados

Polícia apreendeu um celular roubado recentemente e outros 32 aparelhos que estavam a venda

O microempresário Michel Kenned Araújo Coimbra, dono da loja onde celulares roubados eram revendidos, foi preso em flagrante nesta quarta-feira (06|) em Juruti, oeste paraense. Segundo o delegado Jamil Casseb, titular da Polícia Civil na Região do Baixo e Médio Amazonas, a prisão resultou de uma investigação iniciada logo após a identificação dos autores do roubo de um celular, no último dia 3.

Com as investigações, a Polícia Civil desarticulou, um esquema criminoso que envolvia desde o roubo de telefones celulares até a revenda ilegal dos aparelhos roubados em uma loja especializada. Na ocasião, dois homens armados com uma arma de fogo e uma faca abordaram uma vítima, quando ela caminhava em via pública, na cidade, e roubaram dela o telefone celular.

Durante as investigações do crime, a equipe da Polícia Civil de Juruti identificou os suspeitos do roubo, os quais foram ouvidos e indiciados em inquérito policial, uma vez que já havia passado o flagrante. Aos policiais civis, os dois suspeitos confessaram o crime e revelaram que haviam vendido o celular roubado para Francisco da Silva Batista, de apelido “Chiquinho”, ao valor de R$ 50,00.

Ao ser preso, Francisco confessou a receptação do aparelho roubado e revelou ter revendido o objeto o proprietário da loja Smart Celular, Michel Kenned. Francisco atuava como intermediário na compra e venda dos aparelhos roubados. Os policiais civis foram até a loja, situada no bairro Maracanã, onde apreenderam o celular roubado e outros 32 aparelhos também roubados que já estavam na vitrine do estabelecimento para venda.

“Os produtos estavam com os correspondente preços sem possuir qualquer nota fiscal, ficando, na ocasião, constatado que os celulares eram vendidos a preços abaixo do valor normal de mercado”, explica o delegado. Os aparelhos celulares foram apreendidos. O microempresário foi autuado em flagrante por receptação qualificada.

por: O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...