Polícia descobre estupros contra criança após mau desempenho escolar

A delegada Ana Carolina Carneiro de Abreu, da delegacia especializada nos grupos vulneráveis, está à frente do caso – (Foto:Reprodução)

A vítima atualmente tem onze anos, mas era violentada desde seus nove anos de idade

A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deam/Deaca) de Parauapebas deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado do crime de estupro de vulnerável.

Segundo a diretora da delegacia especializada nos grupos vulneráveis do município do Sudeste Paraense, delegada Ana Carolina Carneiro de Abreu, a vítima atualmente tem onze anos, mas era violentada pelo homem – que terá o nome omitido para perseverar a vítima – desde seus nove anos de idade. Os abusos ocorriam no bairro Liberdade I. Primeiramente, o homem praticava atos libidinosos, sendo que no decorrer do tempo, passou a praticar a conjunção carnal.

O abuso sexual foi descoberto por meio da escola, pois a vítima passou apresentar mau rendimento educacional. Sendo encaminhada para receber atendimento de um psicólogo, a criança revelou os abusos que vinha sofrendo ao profissional.

O caso foi encaminhado à delegacia, que passou a investigar os abusos e representou o pedido de prisão do acusado à Justiça.

Por fim, a delegada Ana Carolina informou que o acusado segue preso, à disposição da Justiça.

