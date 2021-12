Polícia encontra corpo de jovem desaparecida enterrado em praia de SC

Amanda foi vista pela última vez em balada de Santa Catarina — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Amanda Albach, de 21 anos, estava desaparecida desde 15 de novembro. Três suspeitos foram presos na quinta-feira e motivação do crime é investigada.

A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou no início desta tarde desta sexta-feira (3) que localizou o corpo de Amanda Albach, de 21 anos, enterrado na Praia do Sol, em Laguna, no Sul. A informação foi repassada pelo delegado Bruno Fernandes, responsável pela investigação.

Três suspeitos de envolvimento no desaparecimento foram presos na quinta-feira (2) em Canoas, no Rio Grande do Sul. Segundo o delegado, o corpo da jovem foi localizado depois informações de um dos detidos.

Amanda estava desaparecida desde o dia 15 de novembro, após passar o feriado no Litoral catarinense. A motivação do crime e detalhes sobre o caso não foram divulgados.

Em nota, a Polícia Civil informou que a “Operação Redenção”, que localizou o corpo da jovem, contou com a ajuda de agentes da Diretoria de Investigação Criminal (DIC).

Corpo de jovem foi localizada em uma praia de Laguna, no Sul catarinense — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Desaparecimento

Nas redes sociais de Amanda foi publicada no dia 13 de novembro uma foto na Praia do Canto, em Imbituba, no Sul catarinense.

Segundo o advogado da família Michael Pinheiro, o último contato feito pela jovem foi durante a noite de 15 de novembro.

Amanda deixa uma filha de 2 ano. A jovem veio até Santa Catarina com um casal de amigos para passar o feriado.

