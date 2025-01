Polícia fecha 6 bares por irregularidades na área rural de Rurópolis | PA

Polícia Civil de Rurópolis — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na região às margens da BR 230, a vistoria começou pelos bares, e em menos de 24h, 6 foram fechados por falta de alvará de funcionamento

A polícia Civil de Rurópolis, no Sudoeste do Pará, realizou no último final de semana, várias ações de combate à criminalidade na cidade e na área rural. O foco da fiscalização foram os locais que funcionavam como bares, restaurantes e distribuidoras na área rural, e concentraram um número expressivo de pessoas consumindo bebidas alcoólicas. Na região às margens da BR 230, a vistoria começou pelos bares, e em menos de 24h, 6 foram fechados por falta de alvará de funcionamento, além de outras irregularidades identificadas pelos agentes, entre elas, o risco de comercialização de bebidas para menores de 18 anos.

Segundo a polícia, os agentes que participaram da operação checaram denúncias de conflitos agrários nas vicinais registrados ainda no final do ano de 2024 na delegacia em Rurópolis, intimando as partes envolvidas para prestarem esclarecimentos, e ainda apuraram denúncias de crimes ambientais que estão sob investigação, inclusive em propriedades que utilizaram fogo o que é proibido em decreto estadual.

De acordo com o delegado Ariosnaldo Vital Filho, responsável pela operação do final de semana, nas comunidades as equipes visitaram lares de vítimas de violência domésticas para averiguar se medidas protetivas de urgência decretadas pelo Poder Judiciário em desfavor dos agressores, estão sendo cumpridas. Segundo a polícia, nenhuma irregularidade foi identificada até o momento.

