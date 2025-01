Pais devem ficar atentos ao calendário de vacinação infantil no Pará em 2025

Foto: Reprodução | Em 2024, o Pará recebeu do Ministério da Saúde a nova edição da “Caderneta da Criança – Passaporte da Cidadania”, que incluiu também as vacinas contra covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação.

Manter a carteira de vacinação das crianças em dia é a prioridade de todas as mães, pais e responsáveis, sobretudo, dos pequenos na faixa de 0 a 12 anos. O Governo do Estado recomenda que os adultos estejam atentos aos calendários de imunização e acompanhem as crianças aos postos de vacinação para tomarem os imunizantes pediátricos, incluídos no plano de operacionalização do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Em 2024, o Pará recebeu do Ministério da Saúde a nova edição da “Caderneta da Criança – Passaporte da Cidadania”, que incluiu também as vacinas contra covid-19 no Calendário Nacional de Vacinação. Trata-se de uma ferramenta desenvolvida para oferecer uma visão completa do bem-estar da criança, com base em informações atualizadas sobre questões como aleitamento materno, alimentação saudável, desenvolvimento da visão e audição, saúde bucal e até recomendações para uso seguro de eletrônicos.

“O cartão de vacinação é o documento que comprova a história vacinal desde a infância à vida adulta. Numa situação de grande acidente, ter a proteção vacinal comprovada é um diferencial, inclusive, na conduta médica. Todos devemos portar o cartão de vacinação, como portamos a carteira de identidade, com aplicação de vacinas em dia”, destaca Jaira Ataíde, coordenadora de imunização da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa).

Keila Pereira, mãe de Maria Eduarda, de apenas 7 meses, pontua a importância de monitorar as vacinas da filha. “É imprescindível a vacinação neste início de vida, pois ela traz imunização e cuidado para com a saúde do bebê. Importante também respeitar o período e as vacinas específicas de cada mês da criança assim como as do reforço”, diz.

REGISTRO – A Caderneta da Criança é destinada também aos profissionais de saúde, com espaço para registro de informações importantes como acompanhamento das consultas desde o pré-natal e espaços para preenchimento das consultas de puericultura recomendadas pelo Ministério da Saúde. Contém, também, os gráficos de crescimento, peso, estatura, IMC, pressão arterial, instrumentos de vigilância do desenvolvimento e tabelas para registro de vacinas aplicadas.

A última versão da caderneta também mantém os espaços para registros dos profissionais de outros setores, a fim de favorecer o diálogo entre as equipes de saúde, de assistência social e de educação, para que, de forma transversal e conjunta, família e profissionais possam acompanhar como a criança está crescendo e se desenvolvendo. Ela também está disponível em formato digital.

0 A 12 ANOS – Entre as vacinas disponíveis para crianças de 0 a 12 anos, estão: BCG; hepatite A e B; poliomielite; pentavalente; pneumocócica 10 valente; rotavírus humano; meningocócica C; febre amarela; triplice viral; tetraviral; DTP; varicela monovalente; pneumocócica 23 valente; DT, HPV e Covid- 19, que no Pará é feita com a vacina Pfizer Baby, dividida em três doses: aos 6, 7 e 9 meses.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/14:42:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...