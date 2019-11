Polícia Federal incinera quase duas toneladas de drogas apreendidas em operações no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Apenas neste ano, a Polícia Federal já apreendeu cerca de três toneladas de droga em todo o Estado. A maior apreensão em 2019 foi durante uma fiscalização em 11 de outubro, quando a Receita Federal e a PF apreenderam quase uma tonelada e meia de cocaína que se encontrava em contêiner no porto de Vila do Conde, distrito de Barcarena. A droga foi descoberta em meio de cerca de vinte toneladas de argamassa, utilizada para camuflar o entorpecente. Após a verificação de que se tratava de droga ilícita, a Polícia Federal foi acionada para tomar as providências de polícia judiciária e dar apoio à operação.

Nesta quinta-feira (21) a Polícia Federal no Pará incinerou quase duas toneladas de substâncias entorpecentes, apreendidas em operações de combate ao tráfico de drogas no Estado. A grande maioria da droga destruída era de cocaína, mas também foram incinerados vários quilos de êxtase. apreendidos nos últimos três anos em Belém e municípios próximos e que já tinham autorização judicial para sua incineração.

