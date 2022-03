Polícia Federal indicia 15 pessoas por extrair de forma ilegal ouro que seria levado para a Europa

Os 111 kg de ouro apreendidos pelas polícias Federal e Militar em avião monomotor no aeroporto de Goiânia Goiás — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Mais de 100 kg do minério foi apreendido em uma aeronave no Aeroporto de Goiânia. Segundo a PF, minério era retirado de garimpos ilegais no MT e tinha com destino a Itália.

A Polícia Federal indiciou 15 pessoas por extrair, transportar e comercializar de forma ilegal ouro que seria levado para a Europa. Investigação começou há 2 anos, após mais de 100kg do minério ser encontrado em avião no Aeroporto de Goiânia.

Os nomes dos indiciados não foram divulgados, por isso, o g1 não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.

No mesmo dia da apreensão da carga em Goiânia, um suspeito foi preso. Segundo a PF, o ouro era extraído em garimpos ilegais do Mato Grosso e tinha como destino a Itália. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiás, MT e São Paulo, além da apreensão de duas aeronaves.

De acordo com a PF, entre as 15 pessoas identificadas estão:

garimpeiros: que extraíam o ouro

intermediários: que fizeram a pesagem e o beneficiamento do minério;

grandes empresários: que adquiriam o ouro e o transportavam em aeronaves com notas fiscais falsas;

financiadores: pessoas que financiavam o grupo para a manutenção dos crimes.

Investigação

A Polícia Federal informou que, após a apreensão da carga em 2019, os grandes empresários venderam imóveis de alto valor em Goiânia, com o intuito de se livrar das investigações. E pessoas que os ajudaram na lavagem de dinheiro também foram identificadas e indiciadas.

Os policiais disseram que, o longo dos últimos anos, os indiciados foram responsáveis pela extração de mais de uma tonelada de ouro. Uma carga avaliada em cerca de R$ 457 milhões.

Ainda conforme a PF, as 15 pessoas foram indiciadas pelos crimes de crimes de organização criminosa, usurpação de bem da União, extração de ouro sem autorização legal, receptação qualificada, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

A PF informou que os indiciados respondem pelos crimes em liberdade. Não foi informado o que eles disseram em depoimento.

Jornal Folha do Progresso em 30/03/2022/10:02:49

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...