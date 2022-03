Polícia flagra garimpo ilegal de ouro e destrói quatro balsas em Goiás

Batalhão Militar Ambiental encontrou 15 garimpeiros realizando extração ilegal de minério no Rio Corumbá, em Orizona, no interior de GO

A operação ocorreu em um trecho do rio que passa pelo município de Orizona, a cerca de 130 quilômetros da capital goiana. Os militares chegaram até o local do garimpo ilegal em canoas.

Operação contra o garimpo ilegal em GoiásPMGO

Equipes também atuaram em pontos de apoio aos garimpeiros na beira do rio. Os 15 garimpeiros foram conduzidos pela polícia e vários equipamentos usados na extração de ouro foram apreendidos, como roupas de mergulho, bateias e motores de polpa.(Com informações de Metropóles – Fotos PM GO)

“Eles vem de todo lado. A maioria vem do Norte: Maranhão e Pará. Eles vêm atraídos pelo garimpo, a ilusão do ouro”, explicou o comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar Ambiental, o tenente-coronel Geraldo Pascoal Soares Neto.

As quatro balsas usadas no garimpo ilegal foram destruídas e incendiadas, conforme a autorização da legislação ambiental.

“Como não tem como se apreender aquela estrutura toda, a legislação já nos permite que façamos a inutilização ou destruição, para que não haja a continuação do crime e seja reutilizada em situação posterior”, explicou o tenente-coronel.

Um total de 28 militares participaram da operação pelo rio e terra. A ação dos policiais faz parte da operação Licet Aurum, que quer dizer ouro ilegal em latim. O caso será investigado pela Polícia Civil.

20/03/2022

