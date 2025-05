Polícia Militar atira contra carro e mata 7 homens durante abordagem

Foto: Reprodução | O caso ocorreu na madrugada deste domingo (4), no Amapá.

Sete pessoas morreram em uma ação da Polícia Militar do Amapá no bairro do Pantanal, na Zona Norte de Macapá, na madrugada deste domingo (4). O caso é investigado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá, a Sejusp, para verificar se os policiais agiram dentro das normas.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento de um intenso tiroteio em via pública (veja acima). Os disparos teriam sido feitos por equipes da Polícia Militar do Amapá que atuavam na região.

A Sejusp confirmou as mortes de 7 pessoas e afirmou que se tratava de uma ocorrência após denúncia de tráfico de drogas que envolvia a presença de pessoas armadas. A secretaria não detalhou se foram apreendidas armas ou drogas no local das mortes.

Nas redes sociais, no entanto, a população local lamentou as mortes dos envolvidos e alegou que o grupo de jovens mortos não estava envolvido com tráfico ou armados. Segundo eles, as vítimas retornavam de uma partida de futebol quando o veículo foi abordado pela polícia.

Através de comunicado oficial, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp), informou que o caso está sendo investigado com imparcialidade. Foi informado também que entre os mortos, está Erick Marlon Pimentel Ferreira, apontado pela polícia como liderança do tráfico de drogas na Zona Norte de Macapá e que possuía extensa ficha criminal. Ainda segundo a nota, outros dois suspeitos ainda estão sendo identificados.

Fonte: G1 / Jornal Folha do Progresso Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/05/2025/07:55:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...